Tentando se reabilitar no Brasileirão, Vasco visita o Grêmio, nesta quarta (19)
Cruzmaltino vem de sequência ruim e precisa vencer para ainda sonhar com a Libertadores de 2026
O Vasco visita o Grêmio, nesta quarta-feira (19), na Arena do Grêmio, às 21h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube carioca tenta acabar com o jejum no estádio, onde jamais conquistou um ponto.
O time de Fernando Diniz vem de uma sequência de três derrotas e precisa se recuperar para ainda sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem. O técnico vascaíno terá alguns desfalques importantes para o duelo e tenta vencer os gaúchos no Sul novamente, fato que não acontece desde o antigo estádio Olímpico, em 2006.
O Cruzmaltino deve ir a campo com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
Pelo lado do Imortal, o jejum de três jogos sem vencer também incomoda. O time vem de derrotas para Corinthians e Cruzeiro, e o empate com o Fortaleza na última rodada. Os gaúchos ainda tentam pontuar para ficar mais distante da zona do rebaixamento.
Mano Menezes deve usar a seguinte escalação: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinicius.
A arbitragem é por conta de Raphael Claus (SP). Ele é auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). O VAR é por conta de Caio Max Augusto Vieira (GO).