Tragédia em Magé: motorista de 62 anos morre após caminhão derrubar passarela na BR-116

Um grave acidente marcou a manhã desta quarta-feira (19) na BR-116 na (Rio-Teresópolis) , quando uma passarela desabou após ser atingida por um caminhão que seguia no sentido Rio. A queda da estrutura atingiu um carro que passava na pista oposta e resultou na morte do motorista José Antonio Leal Mendes, de 62 anos, que ficou esmagado e não resistiu aos ferimentos.

Ele era morador do bairro Mauá, em Magé. O acidente aconteceu por volta das 9h30, quando a passarela desabou após ser atingida pela caçamba do caminhão na altura do km 124, no bairro Vila Inca. O condutor do caminhão sofreu ferimentos, recebeu atendimento médico e, após alta, será encaminhado à 65ª DP (Magé) para prestar depoimento sobre o acidente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito foi totalmente bloqueado no sentido Rio e parcialmente interditado no acesso ao Centro de Magé. A PRF permanece no local acompanhando os desdobramentos da ocorrência.