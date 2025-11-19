Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3371 | Euro R$ 6,1622
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Orquestra da Grota celebra 30 anos no Theatro Municipal de Niterói

Espetáculo reúne todos os grupos formados pelo projeto

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de novembro de 2025 - 16:20
Orquestra da Grota celebra 30 anos no Theatro Municipal de Niterói
Orquestra da Grota celebra 30 anos no Theatro Municipal de Niterói -

O Theatro Municipal de Niterói será o palco principal das celebrações dos 30 anos da Orquestra da Grota. No dia 23 de novembro, um espetáculo especial vai reunir todas as orquestras do Espaço Cultural da Grota (ECG) e também grupos independentes compostos por músicos formados pelo projeto.

A partir das 17 horas, o público vai conhecer a história da Orquestra da Grota por meio de um repertório especialmente selecionado para a data, com obras que marcaram sua trajetória ao longo dos anos, abraçando os mais diversos gêneros musicais, do popular ao erudito.

Nesses 30 anos de existência, a Orquestra da Grota vem transformando sonhos em realidade, ampliando perspectivas por meio da música e contribuindo para o fortalecimento da cultura como instrumento de inclusão, levando o nome de Niterói a diversas cidades, estados e países, tornando-se um verdadeiro símbolo da conquista da cidadania por meio da arte e da educação.

Leia também:

Pedro tem lesão confirmada e está fora da final da Libertadores

Moradores do Colubandê sofrem com falta de água há um mês

A Orquestra da Grota é mantida pelo Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social sem fins lucrativos com sede em Niterói e núcleos em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo, proporcionando a moradores de comunidades e estudantes de escolas públicas aulas gratuitas de diversos instrumentos, além de iniciação musical, reforço escolar, yoga, pré-vestibular, desenho e pintura. O trabalho já inseriu mais de 100 alunos na universidade, com dezenas de ex-integrantes já formados e alguns cursando a pós-graduação. Muitos deles, hoje, atuam como professores do próprio projeto.

"É muito gratificante chegarmos aos 30 anos com vitalidade e produzindo resultados que nos dão imenso orgulho. Somos gratos a todas as pessoas e instituições que têm nos ajudado a manter esse sonho de pé, transformando a realidade de muitas famílias", afirma Lenora Mendes, fundadora do Espaço Cultural da grota, junto com seu marido, Márcio Selles.

O Espaço Cultural da Grota tem patrocínio da Wilson Sons, Caixa Capitalização e Hayasa, apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e realização do Ministério da Cultura.

Serviço

Orquestra da Grota celebra 30 anos no Theatro Municipal de Niterói

Datas: Domingo, 23 de novembro de 2025

Horários: 17h

Classificação indicativa: Livre

Duração: 90 minutos

Ingressos: R$ 30 (inteira)

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói

Tags:

Orquestra da Grota Theatro Municipal de Niterói

Matérias Relacionadas