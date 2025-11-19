Orquestra da Grota celebra 30 anos no Theatro Municipal de Niterói

O Theatro Municipal de Niterói será o palco principal das celebrações dos 30 anos da Orquestra da Grota. No dia 23 de novembro, um espetáculo especial vai reunir todas as orquestras do Espaço Cultural da Grota (ECG) e também grupos independentes compostos por músicos formados pelo projeto.

A partir das 17 horas, o público vai conhecer a história da Orquestra da Grota por meio de um repertório especialmente selecionado para a data, com obras que marcaram sua trajetória ao longo dos anos, abraçando os mais diversos gêneros musicais, do popular ao erudito.

Nesses 30 anos de existência, a Orquestra da Grota vem transformando sonhos em realidade, ampliando perspectivas por meio da música e contribuindo para o fortalecimento da cultura como instrumento de inclusão, levando o nome de Niterói a diversas cidades, estados e países, tornando-se um verdadeiro símbolo da conquista da cidadania por meio da arte e da educação.

Leia também:

Pedro tem lesão confirmada e está fora da final da Libertadores



Moradores do Colubandê sofrem com falta de água há um mês



A Orquestra da Grota é mantida pelo Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social sem fins lucrativos com sede em Niterói e núcleos em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo, proporcionando a moradores de comunidades e estudantes de escolas públicas aulas gratuitas de diversos instrumentos, além de iniciação musical, reforço escolar, yoga, pré-vestibular, desenho e pintura. O trabalho já inseriu mais de 100 alunos na universidade, com dezenas de ex-integrantes já formados e alguns cursando a pós-graduação. Muitos deles, hoje, atuam como professores do próprio projeto.

"É muito gratificante chegarmos aos 30 anos com vitalidade e produzindo resultados que nos dão imenso orgulho. Somos gratos a todas as pessoas e instituições que têm nos ajudado a manter esse sonho de pé, transformando a realidade de muitas famílias", afirma Lenora Mendes, fundadora do Espaço Cultural da grota, junto com seu marido, Márcio Selles.

O Espaço Cultural da Grota tem patrocínio da Wilson Sons, Caixa Capitalização e Hayasa, apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e realização do Ministério da Cultura.

Serviço

Orquestra da Grota celebra 30 anos no Theatro Municipal de Niterói

Datas: Domingo, 23 de novembro de 2025

Horários: 17h

Classificação indicativa: Livre

Duração: 90 minutos

Ingressos: R$ 30 (inteira)

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói