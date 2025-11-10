Vasco encaminha acordo para jogar no Nilton Santos durante reforma de São Januário

O Vasco já alinhou um acordo para ter uma "casa" em 2026. Com São Januário em reforma, o Cruzmaltino chegou a um acordo com o Botafogo e fará seus jogos no Nilton Santos. O trato entre os clubes será válido pelos próximos três anos.

As obras do estádio vascaíno estão previstas para começar no primeiro semestre do próximo ano. O aluguel do estádio será de R$ 250 mil por jogo. A disponibilidade do estádio está condicionada à prioridade do calendário de jogos do Botafogo e, também, à agenda de shows no estádio.

Leia também:

Acidente grave na RJ-104 em São Gonçalo deixa dois mortos

Apenas 15 cidades do Rio seguem sem domínio de facções criminosas, aponta relatório da PM

O início da utilização do estádio pelo Vasco está previsto para o primeiro semestre de 2026. Em outubro, o clube e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram o termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário.

O documento assinado dá autorização formal ao Vasco para a comercialização do potencial construtivo do estádio. A SOD Capital é a principal interessada. Recentemente, o clube renovou o prazo para que a empresa exerça a opção de compra até o dia 12 de dezembro.