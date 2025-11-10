Acidente grave na RJ-104 em São Gonçalo deixa dois mortos

Um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um ônibus deixou duas pessoas mortas na RJ-104, na altura do bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, no início da tarde desta segunda-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado às 13h35 para atender a ocorrência. No local, os agentes constataram duas mortes, um homem e uma mulher, que não tiveram as identidades reveladas. Segundo a corporação, as vítimas eram os ocupantes da moto.

A causa do acidente ainda está sendo investigada.

O acidente causou retenções na via, sentido Itaboraí. Uma faixa precisou ser interditada e o trânsito segue lento na região. Uma equipe da Polícia Civil foi até o local e a ocorrência segue em andamento.