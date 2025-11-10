Apenas 15 cidades do Rio seguem sem domínio de facções criminosas, aponta relatório da PM

O levantamento também aponta que a expansão das facções pelo interior fluminense se intensificou nos últimos anos - Foto: Divulgação/PMRJ

O levantamento também aponta que a expansão das facções pelo interior fluminense se intensificou nos últimos anos - Foto: Divulgação/PMRJ

Um relatório do setor de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro indica que apenas 15 dos 92 municípios fluminenses permanecem sem domínio consolidado de facções criminosas. O documento mapeia 1.648 áreas em todo o estado, revelando a presença estruturada de grupos como o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando Puro (TCP), a milícia e o Amigos dos Amigos (ADA).

O estudo mostra que o Comando Vermelho mantém presença em 70 cidades e atua isoladamente em 36 delas. Entre as áreas identificadas, 62,8% estão sob controle do CV, 20,6% do TCP, 13,9% da milícia e 2,6% do ADA.

As 15 cidades sem domínio de facção criminosa

Os únicos municípios que não apresentam controle consolidado de facções são:

- São José do Vale do Rio Preto

- Casimiro de Abreu, Silva Jardim

- Mendes, Pinheiral

- Rio das Flores

- Sapucaia

- Carapebus

- Cardoso Moreira

- Quissamã

- Cambuci

- Italva

- Carmo

- Sumidouro

- São Sebastião do Alto

De acordo com o relatório, o mapeamento é constantemente atualizado e considera apenas localidades onde há domínio efetivo e estável de organizações criminosas. Regiões em disputa não entram na contagem oficial.

O levantamento também aponta que a expansão das facções pelo interior fluminense se intensificou nos últimos anos, especialmente após o enfraquecimento das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Antes concentradas na capital e na Região Metropolitana, as facções passaram a explorar novos territórios e diversificar suas fontes de renda.

Atualmente, o Comando Vermelho deixou de atuar apenas no tráfico de drogas e passou a dominar atividades econômicas dentro das comunidades, como serviços de gás, internet, transporte alternativo, energia elétrica e cobranças ilegais, reproduzindo práticas típicas de grupos paramilitares.

O relatório também mostra que o CV ampliou sua presença nacional, com atuação consolidada em 25 dos 27 estados brasileiros. No Rio, a facção segue em expansão, tendo assumido o controle de diversas comunidades nos últimos anos.

Entre as áreas que passaram recentemente para o domínio do Comando Vermelho estão o Morro dos Macacos (Vila Isabel), Campinho e Fubá (Cascadura), Morro do Divino (Praça Seca), Gogó da Ema (Belford Roxo), Maria Joaquina (Búzios) e Fazenda da Barra 2 (Resende). Na Zona Oeste, comunidades como Gardênia Azul (Jacarepaguá), Cesar Maia, Coroado, Fontela (todas em Vargem Pequena) e Jardim Bangu também deixaram de ser controladas por milicianos e passaram para o CV.

O levantamento reforça que o avanço territorial das facções exige atualização constante dos dados e atuação estratégica das forças de segurança para tentar conter a consolidação desses grupos em novas áreas.