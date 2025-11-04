Vasco reencontra adversários de pior sequência com Diniz e busca dobrar aproveitamento por vaga no G-7

O Vasco tem uma dura missão na reta final do Campeonato Brasileiro na busca por uma vaga na Libertadores de 2026. O clube precisa melhorar os resultados que teve no primeiro turno contra os próximos adversários, que protagonizaram o pior momento de Fernando Diniz no clube.

Na primeira parte da competição, a equipe carioca venceu apenas um dos sete times que ainda encara até o final do Brasileirão. O Vasco bateu o Bahia, em jogo que foi adiado e aconteceu no final de setembro.

O único triunfo contra esse grupo de adversários veio justamente fora dessa sequência. A vitória contra o Bahia, em jogo disputado em 24 de setembro, aconteceu quase dois meses após a seca de resultados positivos.

Nesse momento, o Vasco está cinco pontos atrás do Fluminense, que é o 7º colocado e o primeiro time na zona de classificação à próxima Libertadores. A derrota para o São Paulo em São Januário fez a equipe cair uma posição na tabela, ficando na 9ª colocação.

Tabela do Vasco até o fim do campeonato:

• 32ª rodada - Botafogo (fora)

1º turno: Vasco 0x2 Botafogo

• 33ª rodada - Juventude (casa)

1º turno: Juventude 2x0 Vasco

• 34ª rodada - Grêmio (fora)

1º turno: Vasco 1x1 Grêmio

• 35ª rodada - Bahia (fora)

1º turno: Vasco 3x1 Bahia

• 36ª rodada - Internacional (casa)

1º turno: Internacional 1x1 Vasco

• 37ª rodada - Mirassol (casa)

1º turno - Mirassol 3x2 Vasco

• 38ª rodada - Atlético-MG (fora)

1º turno - Vasco 1x1 Atlético-MG

A sequência ruim rendeu apenas seis de 21 pontos para o Cruzmaltino. Nas últimas edições do campeonato, o 7º colocado teve, em média, 56 pontos. Para chegar a essa marca, o time de Diniz precisaria dobrar o desempenho, somando 14 dos 21 pontos.