Foragido de Minas Gerais é preso em Búzios após trabalho de inteligência da Polícia Civil
Homem foi encontrado escondido em um sítio
min de leitura | Escrito por Redação | 04 de novembro de 2025 - 13:12
Um homem com mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Senador Firmino, em Minas Gerais, foi preso por policiais civis da 127ª DP (Búzios) nesta segunda-feira (03) na Região dos Lagos do Rio.
O homem, que é acusado de estelionato, foi encontrado escondido em um sítio localizado no bairro Botafogo, após um trabalho de inteligência realizado pelos agentes da unidade.
Após ser capturado, ele foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.
Leia também
Identificado homem morto a tiros na RJ-104, em São Gonçalo
PM é baleado durante tentativa de assalto no Rio