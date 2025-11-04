Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3818 | Euro R$ 6,1842
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Foragido de Minas Gerais é preso em Búzios após trabalho de inteligência da Polícia Civil

Homem foi encontrado escondido em um sítio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de novembro de 2025 - 13:12
Após ser capturado, ele foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis
Após ser capturado, ele foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis -

Um homem com mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Senador Firmino, em Minas Gerais, foi preso por policiais civis da 127ª DP (Búzios) nesta segunda-feira (03) na Região dos Lagos do Rio. 

O homem, que é acusado de estelionato, foi encontrado escondido em um sítio localizado no bairro Botafogo, após um trabalho de inteligência realizado pelos agentes da unidade. 

Após ser capturado, ele foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Leia também 

Identificado homem morto a tiros na RJ-104, em São Gonçalo


PM é baleado durante tentativa de assalto no Rio

Matérias Relacionadas