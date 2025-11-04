Foragido de Minas Gerais é preso em Búzios após trabalho de inteligência da Polícia Civil

Após ser capturado, ele foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis - Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Um homem com mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Senador Firmino, em Minas Gerais, foi preso por policiais civis da 127ª DP (Búzios) nesta segunda-feira (03) na Região dos Lagos do Rio.

O homem, que é acusado de estelionato, foi encontrado escondido em um sítio localizado no bairro Botafogo, após um trabalho de inteligência realizado pelos agentes da unidade.

Após ser capturado, ele foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

