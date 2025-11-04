Mistério no ar: onde está a “Japinha do CV”?

Um novo capítulo surge na história que intriga a internet e o noticiário policial: afinal, onde está a famosa “Japinha do CV”? A imagem de um cadáver desfigurado que viralizou nas redes sociais, apontado como sendo da jovem, foi identificada como pertencente a outro integrante da facção.

Leia também:

Identificado homem morto a tiros na RJ-104, em São Gonçalo

PM é baleado durante tentativa de assalto no Rio

Fontes ligadas à investigação confirmaram que o corpo é, na verdade, de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, traficante baiano com envolvimento direto com o Comando Vermelho. Ricardo foi morto com um tiro de fuzil na cabeça, o que dificultou o reconhecimento inicial. Contra ele, pesavam dois mandados de prisão por roubo e porte ilegal de arma.

A confusão começou após a megaoperação policial no Rio de Janeiro, quando surgiram boatos de que a enigmática “Japinha” estaria entre os mortos. A checagem, no entanto, desmonta a versão que circulava: todas as vítimas identificadas até o momento são homens. Dos 117 suspeitos mortos, 115 já foram oficialmente reconhecidos. Os outros dois ainda aguardam identificação, mas há fortes indícios de que também sejam do sexo masculino.

Entramos em contato com a assessoria da Polícia Civil, que esclareceu em nota:

“Diferentemente do que foi divulgado na mídia e em redes sociais, não havia nenhuma mulher entre os opositores mortos na 'Operação Contenção'. A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. Contra ele, que tinha histórico criminal na Bahia, havia dois mandados de prisão ativos.”

Enquanto isso, nas redes, a pergunta continua ecoando: se aquele corpo não era dela... onde está a “Japinha do CV”?