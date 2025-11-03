Nuno Moreira vai desfalcar o Vasco pela primeira vez no Brasileirão

O Vasco terá um desfalque inédito para o próximo duelo, diante do Botafogo, no Nilton Santos, na quarta-feira (05). O português Nuno Moreira tomou o terceiro cartão amarelo e, pela primeira vez no Brasileirão, não atuará.

Nuno atuou em todas as 31 partidas do Cruzmaltino na edição deste ano do Campeonato Brasileiro. Ele também foi titular de todos os jogos do clube sob o comando de Fernando Diniz, que chegou ao clube em maio.

A principal alternativa para Diniz é a escalação de David na ponta esquerda. O camisa 7 é a escolha natural em caso de desfalque no setor e vem sendo utilizado com frequência no segundo tempo das partidas.

O treinador vascaíno pode optar também pela entrada de Vegetti no time titular. Nesse caso, Rayan poderia ser deslocado para a ponta esquerda. Mas isso faria o time perder mobilidade no setor ofensivo, motivo que colocou o argentino no banco de reservas.

Outras opções para substituir o português são Matheus França e Garré. O meia atacante entra normalmente mais centralizado nas partidas, atuando mais próximo do centro do gramado. Já o argentino atuou em apenas oito jogos com Diniz, entrando sempre no segundo tempo.