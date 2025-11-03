Polícia Civil prende acusado de matar cabo da PM em Niterói

Nesta segunda-feira (3), policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam Mychel Silva Monteiro, conhecido como Salgado, acusado de assassinar um cabo da Polícia Militar.

A prisão foi resultado de um intenso trabalho de monitoramento e inteligência realizado pela DHNSG, com apoio operacional do 12º BPM (Niterói), do Comando da 4ª Companhia e do Patamo da 4ª Companhia. O acusado foi localizado e detido por volta das 9h, na Estrada do Monan Pequeno, em Niterói.

De acordo com as investigações, Salgado vinha se escondendo na comunidade do Jardim Catarina, em São Gonçalo, onde mantinha uma rotina restrita e com poucos deslocamentos para evitar ações policiais. Após um período de monitoramento e cruzamento de informações, os agentes identificaram deslocamentos compatíveis com sua nova localização e montaram a operação para prendê-lo.

No momento da abordagem, o investigado estava em via pública e se preparava para embarcar em uma motocicleta de aplicativo com destino ao Jardim Catarina, quando foi surpreendido e detido pelos policiais. A ação foi cuidadosamente planejada e contou com a coordenação entre as equipes de investigação e as unidades de área, garantindo a segurança dos agentes e da população local.

Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio. Após o cumprimento das formalidades legais, o preso foi conduzido à sede da DHNSG para o registro da ocorrência e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça