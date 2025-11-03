Festival Nordestino de Niterói celebra 6 anos com programação especial no feriadão de novembro
Evento acontece de 19 a 23 de novembro no Mercado Municipal de Niterói, celebrando a cultura nordestina e o aniversário da cidade
O Festival Nordestino de Niterói chega à sua 6ª edição com uma programação especial que promete agitar o feriadão de novembro. De 19 a 23 de novembro, o Mercado Municipal de Niterói se transformará no palco de uma grande celebração da cultura nordestina.
Esta edição marca um momento duplamente especial: além de comemorar os seis anos de história do festival, o evento também celebra o aniversário de Niterói, cidade que abraçou a iniciativa com carinho e se tornou casa da cultura nordestina na região metropolitana.
Leia também:
Milton Nascimento recebe homenagem em show gratuito no Centro do Rio
Príncipe Willian chega ao Rio de Janeiro para evento Prêmio Earthshot
O festival promete cinco dias de muito forró, manifestações culturais autênticas e o melhor da gastronomia nordestina, consolidando-se como um dos principais eventos culturais da "cidade sorriso".
Serviço:
Festival Nordestino
Data: 19 a 23 de novembro de 2025
Horário: 12h às 00h
Local: Estacionamento do Mercado Municipal de Niterói - Rua Santo Antônio, 53 - Centro
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre
Informações:
Tel: (21) 99649-2471
Instagram: @festivalnordestino, @fa.entretenimento, @vibeprod.eventos
Programação Completa:
QUARTA (19/11)
Apresentação: Wanderson Brito
17h – Karaokê
19h30 – Forró Informal (1º Set)
21h – DJ
22h – Forró Informal (2º Set)
QUINTA (20/11)
Apresentação: Wanderson Brito
12h – DJ
13h – Karaokê
16h – Nega Clei (Boneca Dançarina)
17h30 – Pé Descalço (1º Set)
19h – DJ
19h30 – Pé Descalço (2º Set)
20h30 – DJ
21h – Lara Zuzarte (1º Set)
22h – DJ
22h30 – Lara Zuzarte (2º Set)
00h – Fim
SEXTA (21/11)
Apresentação: Wanderson Brito
16h – Karaokê
18h – William Gomes e Banda (1º Set)
19h – DJ
19h30 – William Gomes e Banda (2º Set)
21h – DJ
21h30 – Leo Lemos (1º Set)
22h30 – DJ
23h – Leo Lemos (2º Set)
00h – Fim
SÁBADO (22/11)
Apresentação: Wanderson Brito
12h – DJ
13h – Karaokê
16h – Leo Castro
17h – DJ
17h30 – Neidinha Rocha (1º Set)
19h – DJ
19h30 – Neidinha Rocha (2º Set)
21h – DJ
21h30 – Bonde Bem Docinho (1º Set)
22h30 – DJ
23h – Bonde Bem Docinho (2º Set)
00h – Fim
DOMINGO (23/11)
Apresentação: Wanderson Brito
12h – DJ
13h – Karaokê
16h – Nega Clei (Boneca Dançarina)
17h – DJ
17h30 – Chamego Nordestino (1º Set)
18h30 – DJ
19h – Chamego Nordestino (2º Set)
20h – DJ
20h30 – Impacto Show (1º Set)
21h30 – DJ
22h – Impacto Show (2º Set)
00h – Fim