Festival Nordestino de Niterói celebra 6 anos com programação especial no feriadão de novembro

O festival promete cinco dias de muito forró e manifestações culturais autênticas - Foto: Divulgação

O Festival Nordestino de Niterói chega à sua 6ª edição com uma programação especial que promete agitar o feriadão de novembro. De 19 a 23 de novembro, o Mercado Municipal de Niterói se transformará no palco de uma grande celebração da cultura nordestina.

Esta edição marca um momento duplamente especial: além de comemorar os seis anos de história do festival, o evento também celebra o aniversário de Niterói, cidade que abraçou a iniciativa com carinho e se tornou casa da cultura nordestina na região metropolitana.

O festival promete cinco dias de muito forró, manifestações culturais autênticas e o melhor da gastronomia nordestina, consolidando-se como um dos principais eventos culturais da "cidade sorriso".

Serviço:

Festival Nordestino

Data: 19 a 23 de novembro de 2025

Horário: 12h às 00h

Local: Estacionamento do Mercado Municipal de Niterói - Rua Santo Antônio, 53 - Centro

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Informações:

Tel: (21) 99649-2471

Instagram: @festivalnordestino, @fa.entretenimento, @vibeprod.eventos

Programação Completa:

QUARTA (19/11)

Apresentação: Wanderson Brito

17h – Karaokê

19h30 – Forró Informal (1º Set)

21h – DJ

22h – Forró Informal (2º Set)

QUINTA (20/11)

Apresentação: Wanderson Brito

12h – DJ

13h – Karaokê

16h – Nega Clei (Boneca Dançarina)

17h30 – Pé Descalço (1º Set)

19h – DJ

19h30 – Pé Descalço (2º Set)

20h30 – DJ

21h – Lara Zuzarte (1º Set)

22h – DJ

22h30 – Lara Zuzarte (2º Set)

00h – Fim

SEXTA (21/11)

Apresentação: Wanderson Brito

16h – Karaokê

18h – William Gomes e Banda (1º Set)

19h – DJ

19h30 – William Gomes e Banda (2º Set)

21h – DJ

21h30 – Leo Lemos (1º Set)

22h30 – DJ

23h – Leo Lemos (2º Set)

00h – Fim

SÁBADO (22/11)

Apresentação: Wanderson Brito

12h – DJ

13h – Karaokê

16h – Leo Castro

17h – DJ

17h30 – Neidinha Rocha (1º Set)

19h – DJ

19h30 – Neidinha Rocha (2º Set)

21h – DJ

21h30 – Bonde Bem Docinho (1º Set)

22h30 – DJ

23h – Bonde Bem Docinho (2º Set)

00h – Fim

DOMINGO (23/11)

Apresentação: Wanderson Brito

12h – DJ

13h – Karaokê

16h – Nega Clei (Boneca Dançarina)

17h – DJ

17h30 – Chamego Nordestino (1º Set)

18h30 – DJ

19h – Chamego Nordestino (2º Set)

20h – DJ

20h30 – Impacto Show (1º Set)

21h30 – DJ

22h – Impacto Show (2º Set)

00h – Fim