Vasco dobra número de pontos conquistados no returno em relação ao turno contra os mesmos adversários

Vasco tem desempenho melhor no segundo turno e se aproxima de briga por vaga na Libertadores - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco tem desempenho melhor no segundo turno e se aproxima de briga por vaga na Libertadores - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco mudou seu destino no Campeonato Brasileiro. O início ruim fez o clube flertar com uma briga contra o rebaixamento. A campanha de recuperação, no fim do primeiro turno, iniciou uma retomada.

O clube faz um ótimo returno e pulou do Z-4 para brigar por uma vaga na Libertadores de 2026. A comparação entre o desempenho da equipe nas primeiras 11 rodadas do primeiro turno e do returno demonstra a transformação da equipe de Fernando Diniz.

No turno, em 11 jogos, o Vasco tinha feito apenas 10 pontos. Contra os mesmos adversários, no segundo turno, o clube de São Januário conseguiu 23 pontos. O aproveitamento saltou de 30% para 69%, fator que fez o clube subir posições no Brasileirão.

Leia também:

Veja troca de mensagens de Japinha do CV com amiga antes de ser morta em megaoperação

Mulher morta em Maricá: "Estava no lugar errado e na hora errada"

Se comparar os resultados, a melhora acontece em todos os duelos contra as equipes no primeiro e segundo turno. As duas derrotas do returno foram justamente para equipes que o Cruzmaltino já havia perdido no turno: Palmeiras e Corinthians.

No entanto, o Vasco bateu equipes que havia perdido no primeiro turno do campeonato. Isso aconteceu contra Cruzeiro, Vitória, Fluminense e Bragantino. Além de repetir as vitórias conquistadas contra Santos, Sport e Fortaleza, e o empate contra o Flamengo.

O próximo adversário do Vasco é o São Paulo, em São Januário. Se a equipe tem conseguido vencer os times que derrotou no primeiro turno, o torcedor vascaíno pode se animar para a próxima rodada da competição. No primeiro turno, vitória vascaína por 3x1, no Morumbis.