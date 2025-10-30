Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3816 | Euro R$ 6,2227
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Vasco dobra número de pontos conquistados no returno em relação ao turno contra os mesmos adversários

Clube havia conquistado apenas 10 pontos nas primeiras 11 rodadas do Brasileirão

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de outubro de 2025 - 22:13
Vasco tem desempenho melhor no segundo turno e se aproxima de briga por vaga na Libertadores
Vasco tem desempenho melhor no segundo turno e se aproxima de briga por vaga na Libertadores -

O Vasco mudou seu destino no Campeonato Brasileiro. O início ruim fez o clube flertar com uma briga contra o rebaixamento. A campanha de recuperação, no fim do primeiro turno, iniciou uma retomada.

O clube faz um ótimo returno e pulou do Z-4 para brigar por uma vaga na Libertadores de 2026. A comparação entre o desempenho da equipe nas primeiras 11 rodadas do primeiro turno e do returno demonstra a transformação da equipe de Fernando Diniz.

No turno, em 11 jogos, o Vasco tinha feito apenas 10 pontos. Contra os mesmos adversários, no segundo turno, o clube de São Januário conseguiu 23 pontos. O aproveitamento saltou de 30% para 69%, fator que fez o clube subir posições no Brasileirão.

Leia também:

Veja troca de mensagens de Japinha do CV com amiga antes de ser morta em megaoperação

Mulher morta em Maricá: "Estava no lugar errado e na hora errada"

Se comparar os resultados, a melhora acontece em todos os duelos contra as equipes no primeiro e segundo turno. As duas derrotas do returno foram justamente para equipes que o Cruzmaltino já havia perdido no turno: Palmeiras e Corinthians.

No entanto, o Vasco bateu equipes que havia perdido no primeiro turno do campeonato. Isso aconteceu contra Cruzeiro, Vitória, Fluminense e Bragantino. Além de repetir as vitórias conquistadas contra Santos, Sport e Fortaleza, e o empate contra o Flamengo.

O próximo adversário do Vasco é o São Paulo, em São Januário. Se a equipe tem conseguido vencer os times que derrotou no primeiro turno, o torcedor vascaíno pode se animar para a próxima rodada da competição. No primeiro turno, vitória vascaína por 3x1, no Morumbis.

Tags:

vasco

Matérias Relacionadas