Veja troca de mensagens de Japinha do CV com amiga antes de ser morta em megaoperação

Criminosa conhecida como "musa do crime" foi morta durante megaoperação nos Complexos do Alemão e Penha - Foto: Reprodução

Dois dias após a morte da mulher apontada como soldado da linha de frente do Comando Vermelho, executada com um tiro de fuzil na cabeça, foi exposta uma conversa de Penélope, conhecida como Japinha do CV, com uma amiga durante o confronto entre criminosos da facção criminosa e forças da segurança pública do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28).

Na conversa de WhatsApp, Japinha manda um "oi" para a amiga e depois elas fazem uma chamada de vídeo que dura cerca de três minutos. Em seguida, escreve: “Oi. Não vamos ficar aqui, não”. A amiga pergunta: “Acabou a operação já?”. Penélope responde: “Não. Eles tão aqui em cima de nós. A bala tá comendo. Helicóptero tá aqui rodando”. Preocupada, a amiga diz: “Fica onde você tá, para de maluquice. Tá seguro aí?”.

Troca de mensagens entre Japinha do CV e amiga | Foto: Reprodução

Pouco tempo depois, Japinha foi morta nos confrontos nos complexos do Alemão e da Penha. Antes da megaoperação, fotos nas redes sociais mostravam a chamada "musa do crime", vestindo roupas táticas, sem revelar o rosto e portando um fuzil.

Conhecida por ostentar armas e fazer poses provocantes nas redes sociais, Penélope era considerada uma figura de confiança das principais lideranças da facção criminosa da região. De acordo com informações, ela atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas.

Familiares se manifestaram nas redes sociais, nesta quinta-feira (30), pedindo que as imagens do corpo de Penélope não sejam divulgadas, afirmando que a exposição tem causado profundo sofrimento à família.

Mensagem publicada no X em homenagem a Japinha do CV | Foto: Reprodução