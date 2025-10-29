Vasco quer se tornar uma marca global após firmar parceria com a Nike

Vasco tem acerto com a Nike para fornecimento do material esportivo a partir de 2026 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Vasco tem acerto com a Nike para fornecimento do material esportivo a partir de 2026 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Para o ano de 2026, o Vasco terá novidades para seus uniformes. Pela primeira vez na história, o Cruzmaltino vestirá peças produzidas pela Nike. O anúncio do acordo entre as partes está previsto para o final deste ano, já que o clube ainda tem contrato em vigor com a Kappa.

Vasco e Nike tem realizado reuniões nas últimas semanas para definição de detalhes do contrato, que deve ser assinado em um acordo por sete anos. As últimas conversas demonstraram o interesse do clube carioca em se tornar uma marca global.

A intenção da diretoria vascaína é ter todo o processo pensado de forma mundial, desde a produção dos materiais, com os desenhos vindo dos escritórios de fora, até as distribuições dos produtos. O Vasco deseja estar nas principais lojas da Nike nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

Leia também:

Professor de artes marciais é preso por morte de jovem em bar de São Gonçalo

Jovens são apreendidos por tráfico de drogas em praça de Maricá

A Nike já tem toda a produção preparada para a fabricação das camisas do Vasco. A empresa pretende investir fortemente no futebol brasileiro em 2026. Recentemente, os americanos renovaram os contratos com a seleção brasileira e o Corinthians e acertaram com o Atlético-MG também para 2026.

O Vasco, nas redes sociais, introduziu de forma espontânea algumas publicações que lembram a linguagem da empresa americana. Alguns posts em redes sociais fizeram sucesso com os torcedores vascaínos, e a fornecedora gostou da repercussão. O clube usou fontes e modelos de edição que já estavam no próprio pacote gráfico vascaíno.