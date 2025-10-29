Jovens são apreendidos por tráfico de drogas em praça de Maricá

O 4º CPA (Comando de Policiamento de Área), realizou a apreensão de dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas - Foto: Divulgação

O 4º CPA (Comando de Policiamento de Área), realizou a apreensão de dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas - Foto: Divulgação

Na noite da última terça-feira (28), uma equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar, pertencente ao 4º CPA (Comando de Policiamento de Área), realizou a apreensão de dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, na Rua Uirapurus, Praça Linear, bairro Flamengo, em Maricá.

Segundo a ocorrência, os agentes intensificavam o patrulhamento preventivo na região, por determinação do comando da unidade, quando avistaram três homens em uma área pouco iluminada da praça. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos suspeitos, trajando casaco e boné pretos, teria arremessado uma bolsa verde tipo tiracolo ao chão, próxima aos demais.

Durante a abordagem, os militares encontraram dentro da bolsa 12 invólucros de maconha (65g), 11 pedras de crack, 2 pinos de cocaína e um celular Motorola vermelho. Com o outro apreendido, os agentes localizaram um iPhone e R$ 50,00 em espécie.

Ainda segundo a PM, um dos adolescentes confessou ser o responsável por abastecer os vendedores de drogas do ponto e indicou aos policiais o local onde escondia o restante do material entorpecente. O terceiro indivíduo, que foi liberado após prestar depoimento, confirmou ter visto o momento em que a bolsa foi arremessada.

Os dois suspeitos, de 17 anos de idade, foram encaminhados à 82ª DP (Maricá), onde foram autuados pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A testemunha de 27 anos, que possui uma anotação criminal por roubo, foi ouvida e liberada.

O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.