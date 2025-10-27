Com Cuesta e Robert Renan na zaga, Vasco está há quase sete horas sem sofrer gols

O Vasco mudou de patamar em 2025 após as chegadas dos zagueiros Carlos Cuesta e Robert Renan. Os defensores se adaptaram rápido ao clube e já conquistaram os torcedores vascaínos. O último gol sofrido com a dupla em campo foi no dia 21 de setembro, contra o Flamengo.

Desde então, a dupla foi titular e atuou lado a lado contra Cruzeiro, Fortaleza, Fluminense e Bragantino. O Vasco não sofreu gol em nenhuma das quatro partidas. Já são 419 minutos sem o Cruzmaltino ser vazado, totalizando quase sete horas de invencibilidade.

Cuesta e Robert Renan só sofreram gols jogando juntos nas duas primeiras partidas, contra Ceará e Flamengo. Na estreia do colombiano, o zagueiro entrou no segundo tempo do jogo contra o Ceará em São Januário. Ele fez o gol que deixou o Vasco na frente no placar, mas o time sofreu um gol no fim da partida, em falha de Paulo Henrique.

No jogo contra o Flamengo, os dois foram titulares na defesa. O Flamengo abriu o placar aos 10 minutos. Robert Renan seguiu em campo até os 36 minutos do primeiro tempo, quando sofreu a concussão que o tirou da partida contra o Bahia.

A dupla parece ter solucionado um problema crônico nos últimos anos em São Januário. O clube teve sérios problemas para acertar seu sistema defensivo nas últimas temporadas. Mesmo com poucos jogos, a dupla já se coloca entre as melhores parcerias do Vasco em um recorte recente.