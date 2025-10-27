Motorista é preso em flagrante por dirigir embriagado na RJ-106, em São Pedro da Aldeia

Um homem que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na madrugada desse domingo (26) por dirigir embriagado na RJ-106, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio.

O motorista foi flagrado por policiais do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) conduzindo um veículo Volkswagen preto em zigue-zague, colocando em risco a segurança de outros condutores.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam a condução irregular e realizaram a abordagem. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro), que apresentou resultado positivo para a presença de álcool no organismo.

O suspeito foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso foi registrado, enquanto o automóvel permaneceu apreendido na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

O homem foi autuado por embriaguez ao volante, com pena de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão do direito de dirigir.