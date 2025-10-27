Menino de 4 anos morre após ser enforcado dentro de casa em São Gonçalo

Um crime familiar abalou o município de São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (27). Um menino de apenas quatro anos morreu após ser estrangulado dentro da própria residência, localizada na Rua Alameda Lagoas, no bairro Engenho do Roçado.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do quartel de Colubandê, foram chamadas por volta das 10h30 para prestar socorro à criança, identificada como Levi Martin de Lima. O menino foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), também no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

A notícia da morte foi comunicada à família no início da tarde. O corpo de Levi será levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde passará por exames periciais.

A mãe da vítima, em profundo abalo emocional, recebeu atendimento psicológico e acompanhamento da equipe de assistência social do hospital. Após o atendimento, ela foi conduzida à delegacia para prestar depoimento.

A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados após a entrada da vítima no hospital e, no local, receberam a confirmação de que o menino havia sido estrangulado por um parente.

O caso foi inicialmente registrado na 75ª DP (Rio do Ouro), mas seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que busca esclarecer as circunstâncias e motivação do crime.

