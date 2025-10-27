Rayan desfalca o Vasco para o duelo contra o Bragantino, no domingo (26)

O Vasco não terá o atacante Rayan no duelo contra o Bragantino, no domingo (26), pela 30ª rodada do Brasileirão. O jovem trata um edema na coxa direita e não viaja para São Paulo com o grupo.

Relacionados do Vasco para enfrentar o Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão | Foto: Divulgação/Vasco

O clube divulgou a lista dos relacionados e confirmou o desfalque do grande destaque vascaíno nesta temporada. Rayan faz tratamento médico, realiza atividades parciais com o grupo, mas não terá condições de jogar.

Para o lugar do camisa 77, Fernando Diniz pode promover o retorno do atacante Pablo Vegetti. O argentino não vinha tendo boas atuações e perdeu a titularidade nos últimos dois compromissos do Vasco.

Rayan sentiu dores ainda no primeiro tempo do clássico contra o Fluminense. Mesmo assim, permaneceu em campo e iniciou a jogada do segundo gol vascaíno, mas precisou de atendimento no banco de reservas durante a comemoração.

O Vasco busca pontuar para seguir subindo na tabela e tentar se aproximar ainda mais do pelotão de cima da classificação. A equipe ocupa atualmente a oitava posição, com 39 pontos em 29 jogos.