Buscando a liderança, Flamengo mede forças com o Fortaleza, na Arena Castelão
Rubro-Negro, vice-líder, enfrenta o Laion, vice lanterna do Campeonato Brasileiro, neste sábado (25)
O Flamengo visita o Fortaleza, neste sábado (25), às 19h30, na Arena Castelão, em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão.
O Rubro-Negro vem de três vitórias consecutivas, mas conta com o desfalque de sete jogadores. O técnico Filipe Luís aposta no equilíbrio da defesa e do ataque para vencer e tentar assumir a liderança da competição.
O Fla deve entrar em campo com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata.
Já o Fortaleza vive um drama. O clube vem de duas derrotas e ocupa a vice lanterna. O momento é delicado e o Laion é o time brasileiro que mais perdeu jogos em todo ano de 2025.
O técnico Martín Palermo deve escalar o seguinte time: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.
A arbitragem é de Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES). O VAR estará sob comando de Wagner Reway (SC).