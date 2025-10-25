Fluminense enfrenta o Inter, no Maracanã, de olho no G-6 do Brasileirão
Tricolor tenta se reabilitar e encostar na zona de classificação para a Libertadores
O Fluminense recebe o Internacional, neste sábado (25), às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor vem de derrota no clássico com o Vasco, por 2x0, e tenta se reabilitar. Atualmente, o clube ocupa a sétima colocação, com 41 pontos, e precisa vencer para manter o sonho de uma vaga na Libertadores do próximo ano.
Luis Zubeldía deve escalar o Flu da seguinte forma: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Bernal (Otávio), Hércules Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano (John Kennedy).
O Inter também vem de derrota. Os gaúchos foram batidos pelo Bahia, por 1x0, fora de casa, em jogo atrasado da 14ª rodada. Os gaúchos buscam a vitória para se afastar da zona do rebaixamento.
O Colorado deve ir a campo com: Ivan; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Bruno Henrique), Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.
A arbitragem é de Raphael Claus (SP). Ele é auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). O VAR será comandado por Thiago Duarte Peixoto (SP).