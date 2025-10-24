Com chegada de Diniz, Rayan dobra média de chutes no Vasco

Antes de Diniz, Rayan havia finalizado 10 vezes em sete partidas. Ele tinha uma média de 1,43 chutes por jogo. Com Fernando Diniz, são 65 arremates em 20 rodadas, elevando a média para 3,25 chutes por jogo - Foto: Matheus Lima / CRVG

Desde a chegada de Fernando Diniz ao Vasco, o jovem atacante Rayan se tornou destaque no clube. O jogador passou a chutar mais ao gol e passou a ter mais sucesso. O camisa 77 dobrou o seu número de finalizações após a chegada do comandante. Ninguém, em todo Brasileirão, conclui mais do que a joia vascaína.

Rayan já finalizou 75 vezes nesta edição do torneio nacional. Ele tem três chutes a mais do que Kaio Jorge, do Cruzeiro, segundo na lista. Mas a estatística fica ainda mais impressionante quando se detalha quantas finalizações o atacante fez sob o comando do atual treinador do clube.

Antes de Diniz, Rayan havia finalizado 10 vezes em sete partidas. Ele tinha uma média de 1,43 chutes por jogo. Com Fernando Diniz, são 65 arremates em 20 rodadas, elevando a média para 3,25 chutes por jogo. Um aumento de 128% nos números.

Em entrevista, Rayan disse que a estatística não é um acaso. Ele comentou que Diniz pediu para que ele finalizasse mais sempre que tiver a oportunidade. O treinador não quer que o Vasco tenha apenas a posse de bola e confia nas característas do jovem para incomodar o gol dos adversários.

A orientação do técnico do Vasco tem dado certo. No último jogo, Rayan fez um gol de fora da área e originou o segundo, na vitória por 2x0 sobre o Fluminense. Ele tem 16 gols na temporada, sendo seis gols nos últimos seis jogos pelo clube de São Januário, e é o vice-artilheiro da equipe em 2025.