João Fonseca vence Shapovalov e chega a primeira semifinal de um ATP 500 na carreira

O brasileiro João Fonseca se classificou para as semifinais do ATP 500 da Basileia e vai aparecer no inédito top 40 na próxima atualização do ranking mundial de tênis. João garantiu a vitória após o canadense Denis Shapovalov abandonar a partida. Fonseca volta às quadras nesse sábado (25), para enfrentar o espanhol Jaume Munar, em uma das semifinais, a partir das 10h.

Essa será a primeira vez do atleta num torneio ATP 500. Ano passado, no Rio Open, ele foi eliminado nas quartas de final, ao perder de virada para o argentino Mariano Navone.

"Essa semana tem sido muito diferente do normal. Ganhei na primeira contra o atual campeão (o francês Giovanni Perricard), na segunda o Mensik infelizmente não pôde jogar, e agora nas quartas o meu adversário precisou se retirar. Eu estou aqui, pegando as minhas oportunidades. Agora vai ser mais um jogo difícil. Apesar de o Munar não ser um jogador com um ranking muito alto, ele joga muito bem nessas condições, então eu tenho que tomar cuidado", avaliou João.

João começou bem na partida, mas o canadense respondia a altura e foi equilibrando o jogo. O primeiro set foi vencido por Denis por 6/3, enquanto João venceu o segundo pelas mesmas parciais. No terceiro e derradeiro set, enquanto Fonseca vencia pela parcial 4/1, o canadense resolveu desistir da partida, fazendo o brasileiro se classificar pela primeira vez a uma semifinal do torneio.