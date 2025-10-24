Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Flamengo divulga lista de relacionados com sete desfalques para duelo com o Fortaleza

Pulgar e Carrascal estão suspensos, enquanto Cebolinha e Pedro estão no DM; Léo Ortiz, Alex Sandro e De la Cruz também não viajam para o jogo deste sábado (25)

24 de outubro de 2025
O Flamengo viajou nesta sexta-feira (24) para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, no sábado (25), às 19h30 (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou a lista de relacionados para o duelo.

O Rubro-Negro terá sete desfalques para encarar o Leão do Pici. Pulgar e Carrascal estão suspensos, enquanto Everton Cebolinha e Pedro estão no departamento médico. Léo Ortiz, Alex Sandro e De la Cruz também não viajam.

O zagueiro teve um estiramento no tornozelo direito no último compromisso do Fla. Ele fez esforço para enfrentar o Racing no meio da última semana, treinou com o grupo nessa sexta (24), mas seguirá no Rio. O lateral-esquerdo será poupado por causa de um controle de carga do Flamengo. Já o meia uruguaio fica de fora da lista por opção técnica de Filipe Luís.

