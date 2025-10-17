Vasco negocia renovação com Rayan até o fim de 2028

O Vasco já trabalha internamente para conseguir uma renovação de contrato com o atacante Rayan. O atual vínculo do atleta com o cruzmaltino vai até dezembro de 2026 e a negociação seria por uma ampliação até o fim de 2028. O jogador é o grande destaque da equipe na temporada e vem recebendo consultas de times do exterior.

O clube tem o desejo da permanência do atacante de 19 anos por mais tempo, além de entender que com um contrato mais longo, o Vasco teria mais barganha para negociar com as equipes europeias que desejam a contratação do atleta.

Desde a chegada do técnico Fernando Diniz ao time, o jogador teve mais oportunidades e teve seu futebol potencializado. O treinador inclusive, já defendeu que o atacante tenha oportunidades na seleção brasileira.

"É um jogador grande, canhoto, rápido, jovem, é um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar e chuta de qualquer distância a bola no gol. Tem muita intimidade com o gol. Um atacante completo, é um cara que para mim merece ser olhado com muito carinho pela Seleção. Porque é muito talentoso e tem um potencial gigantesco", disse o técnico.

Na atual temporada Rayan participou de 45 jogos, onde anotou 15 gols e deu uma assistência. Ele é o vice-artilheiro da equipe no ano, atrás apenas do argentino Pablo Vegetti.