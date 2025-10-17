Flamengo solta nota contra visita surpresa de equipe antidoping às vésperas de decisão no Brasileirão

Visita que aconteceu no Ninho do Urubu, nesta sexta (17), atrapalhou o andamento do treino da equipe rubro-negra - Foto: Reprodução/Flamengo

Visita que aconteceu no Ninho do Urubu, nesta sexta (17), atrapalhou o andamento do treino da equipe rubro-negra - Foto: Reprodução/Flamengo

O Flamengo lançou uma nota em suas redes sociais reclamando de uma visita surpresa da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, nesta sexta-feira (17). A visita ocorreu às vésperas do jogo contra o Palmeiras, líder do campeonato brasileiro, que acontece no domingo (19), no Maracanã, às 16h.

Em nota, o Flamengo ressaltou que a presença da equipe de antidoping atrapalhou e desorganizou a rotina de treinamento do clube, além de expor a privacidade do grupo, com três representantes assistindo todas as movimentações táticas da equipe, inclusive as reservadas ao treinador e comissão técnica.

Leia também

➢ Jovem atleta gonçalense tem final de semana de ouro em competições de artes marciais

➢Canto do Rio pode se tornar patrimônio imaterial do Estado; Entenda

Outra reclamação feita pelo clube carioca foi que a visita adiou o início das atividades, interrompeu o aquecimento e não permitiu exercícios de ativação, afetando diretamente o treino da equipe, com alguns atletas tendo que parar suas atividades para realizar os testes de urina.

Encerrando a nota, o Rubro-Negro reafirma que ainda nesta semana, já haviam recebido a equipe já havia sido testada pela Conmebol, em procedimento realizado nos 4 clubes semifinalistas.

Leia a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo — inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores —, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.

Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino.