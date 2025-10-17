Polícia Civil prende acusado de homicídio ocorrido em 2011, em Unamar, Cabo Frio

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) cumpriram dois mandados de prisão contra um homicida, nessa quinta-feira (16), em Unamar, Cabo Frio, na Região dos Lagos. Durante a ação, os agentes apreenderam uma arma de fogo municiada, na residência do criminoso, que ainda foi autuado em flagrante.

De acordo com as investigações, no ano de 2011, o homem executou uma pessoa por não ter pago uma corrida de van, no valor de R$2,50, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Já em 2024, o criminoso executou o ex-marido da sua namorada, em Duque de Caxias.

Ainda segundo apurado, o autor estava escondido no município de Cabo Frio e foi localizado após trabalhos de inteligência da 126ª DP. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatório, pelo primeiro crime, e outro de prisão preventiva, pelo segundo, ambos por homicídio.

Ainda durante a ação, os agentes apreenderam um revólver pronto para ser utilizado e 19 munições, na residência do preso. Por essa razão, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.