Vasco anuncia o zagueiro Carlos Cuesta

Carlos Cuesta é a quinta contratação do Vasco na atual janela de transferências - Foto: Reprodução

O Vasco acaba de anunciar a quinta contratação da equipe nessa janela de transferência e trata-se do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. O jogador que estava no Galatasaray, da Túrquia, desembarcou no Rio de Janeiro no domingo (31).

Com problemas constantes na zaga, o defensor era um dos principais alvos da equipe Cruzmaltina no mercado. Cuesta chegou a estar próximo de ser transferido para o Spartak Moscou, da Rússia, mas as negociações não deram certo e o Vasco foi com tudo para fechar com o atleta.

O colombiano assinou um contrato por empréstimo até o final de 2026, com opção de compra. No time carioca, o jogador usará a camisa 46.

"Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco", afirmou o jogador em entrevista ao site oficial da equipe.

Além do time turco, Carlos Cuesta tem passagens pelo Atlético Nacional (COL) e Genk (BEL). O zagueiro é a quinta contratação do Vasco na atual janela, que já fechou com Thiago Mendes, Matheus França, Robert Renan e André Gómez.