Suderj une esforços e promove aulão de defesa pessoal com o judoca Flávio Canto para 40 mulheres na Rocinha

Cerca de 40 mulheres participaram, na manhã desse sábado (30), do aulão de defesa pessoal ministrado pelo judoca medalhista Flávio Canto. O EU ME DEFENDO, EU ME RESPEITO!, tema deste ano, foi realizado no Complexo Esportivo da Rocinha. A iniciativa integra o conjunto de ações promovidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Suderj, para o Agosto Lilás, mês que reforça a importância da luta pelo fim da violência contra a mulher.

"A ação realizada aqui na Rocinha foi super positiva. Mostrou que a importância da política de transversalidade do governo Cláudio Castro pensa sempre no bem-estar coletivo, unindo forças de outras potências como a Secretaria da Mulher e o Instituto Reação. Sabemos que as mulheres não vão sair daqui faixa preta, mas é uma oportunidade de vivenciarem experiências de defesa nunca vividas", contou Marcos Santos, presidente da Suderj.

Flávio Canto, que lidera o Instituto Reação há 22 anos, também alertou para a importância da iniciativa.

"Aprender defesa pessoal é crescer a autoestima, a autoconfiança, e o equilíbrio emocional. Tivemos um número expressivo de mulheres inscritas no aulão que ensinou defesa pessoal e parcial, além de novos conhecimentos para que cada uma delas possa se proteger do agressor. Esse foi o objetivo da ação e é por isso que estivemos aqui na Rocinha, polo do nosso Instituto Reação. Parabenizo o Governo do Estado, por meio da Suderj e da Secretaria da Mulher, por este incentivo", destacou o atleta.

Representando Giulia Luz, superintendente da Secretaria da Mulher, a assessora Gláucia Rocha elogiou os envolvidos no evento e aproveitou para divulgar o app Rede Mulher, aplicativo criado pelo Governo do Estado e desenvolvido pela Polícia Militar para socorrer vítimas de violência.