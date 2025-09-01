Obras no Trevo de Manilha: Br-101 terá remodelação da concessão em novembro

Os anos de obras paradas no Trevo de Manilha estão com os dias contados. O deputado federal Hugo Leal levou o assunto ao ministro dos Transportes, Renan Filho, durante a Comissão de Viação e Transportes na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira. Segundo o ministro, o processo que vai culminar na retomada da modernização e expansão da Rodovia Niterói-Manilha contará com um leilão de otimização do contrato de concessão no dia 11 de novembro.

Hugo Leal relembrou ao ministro sobre a importância da rodovia para o RJ. “O entroncamento entre a BR-101, a BR-493 e a RJ-104, é de extrema relevância para o estado do Rio de Janeiro, pois ali continua existindo o que possivelmente é o maior gargalo da nossa região. E no momento o que todos se perguntam é quem vai retomar as obras do Trevo de Manilha”, questionou Leal.

Renan Filho explicou que o contrato está passando por um processo de otimização que culminará em uma nova tarifa, novas obras previstas e novo prazo contratual. “É uma otimização do contrato, que, depois que chegamos a um acordo com a empresa atual (Arteris), levamos esse acordo ao mercado através do leilão para saber se alguma outra empresa não oferece melhores preços à população”, explicou Renan Filho, ressaltando que o edital para participação do leilão já está aberto.

Diante dos 322 km da BR-101 no RJ e os mais de R$ 6 bilhões de investimentos previstos no novo contrato otimizado, Hugo Leal ainda relembrou que as obras não se resumem ao Trevo de Manilha, o parlamentar também questionou sobre as obras no trevo e no viaduto de Casimiro de Abreu, além da modernização da entrada de Tanguá. Segundo o ministro, constam no novo contrato de concessão todas as obras que estavam previstas no último contrato de gestão da rodovia BR-101.