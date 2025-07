Vasco precisa de feito inédito no ano para conseguir avançar na Sul-Americana

Técnico Fernando Diniz em treino do Vasco - Foto: Matheus Lima / Vasco

Técnico Fernando Diniz em treino do Vasco - Foto: Matheus Lima / Vasco

O Vasco terá uma difícil missão em São Januário para tentar se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, após perder o jogo de ida pelo placar de 4 á 0, para o Independente del Valle, do Equador. O Cruz-Maltino precisa de uma vitória de cinco gols de diferença, para conseguir a classificação. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), ás 21:30.

Se o Vasco conseguir uma vitória por quatro gols de diferença, a partida será resolvida nos pênaltis. Porém, conseguir balançar a rede quatro vezes ou mais, será um feito inédito na atual temporada vascaína.

A única vez que o time marcou quatro gols em uma partida foi na 5ª rodada do Campeonato Carioca, quando ganhou por 4 á 1 da Portuguesa. Resultado esse, que inclusive, não daria a classificação para a equipe carioca na Sul-Americana.

Em outras cinco oportunidades, o Vasco conseguiu marcar três gols na mesma partida, resultado que também não dará a classificação a equipe na Sul-Americana.

Além da pressão pelo resultado, o técnico Fernando Diniz tem alguns desfalques para a partida. O lateral-esquerdo Lucas Piton cumpre suspensão por ter sido expulso na partida de ida. Na zaga, Lucas Freitas é duvida após apresentar um quadro de grupe forte. Já na frente, Philippe Coutinho e GB estão fora da partida por lesão.