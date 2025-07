CelebraRio realiza maior evento católico do Brasil no Rio de Janeiro

“CelebraRio Evangelizar É Preciso - Padre Reginaldo Manzotti” em sua edição ampliada, acontecerá no sábado, dia 26 de julho, no Maracanãzinho, a partir do meio-dia, com o tema: “Livrai-nos do mal". O evento é uma parceria entre a Associação Evangelizar É Preciso, a Renovação Carismática Católica RJ, Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Governo do Estado e Secretaria Estadual de Turismo. Para participar do evento é necessário

fazer inscrição através do link: https://www.rccrj.com.br/evento/evangelizar.

Parceria Solidária

Mais uma vez, o incentivo à solidariedade faz parte do CelebraRio. Além do chamado à doação de sangue, ação tradicional na história do evento, todos os inscritos serão convidados a levar um quilo de alimento não perecível no dia 26, que serão entregues a instituições parceiras da RCCRJ.

Inclusão Social

A Renovação Carismática Católica fechou uma iniciativa pioneira no estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Comissão da Pessoa com deficiência da ALERJ, com a Subsecretaria de Políticas Inclusivas do Estado do Rio de Janeiro e a SUDERJ. A ação conjunta tem como objetivo promover conscientização da sociedade sobre a importância da inclusão, do respeito e do protagonismo das pessoas com deficiência.

Como resultado desse compromisso, o evento católico “CelebraRio – Evangelizar é Preciso”, com o Padre Reginaldo Manzotti, contará com uma série de medidas de acessibilidade, garantindo a participação de todos. Entre os recursos disponíveis estão: rampas de acesso, banheiros adaptados, entrada antecipada para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras, abafadores auditivos, além da sala sensorial, uma parceria com a Clínica Criar Recriar.

Programação

A programação que inclui Santa Missa, Adoração ao Santíssimo Sacramento e um show especial do Padre Reginaldo Manzotti, referência nacional na evangelização por meio da música, ainda terá a presença do Cardeal Dom Orani Tempesta, Cônego Padre Omar Raposo, a banda DOM e muitas outras atrações.

SERVIÇO

I Evangelizar É Preciso Rio de Janeiro – Padre Reginaldo

Manzotti

Data: 26 de julho de 2025 (sábado)

Local: Maracanãzinho

Horário: A partir do meio-dia

Entrada Gratuita – mediante inscrição