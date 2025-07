AquaRio faz promoção relâmpago nas férias: cariocas e crianças de todo o Brasil pagam menos na compra antecipada

O ponto alto da visita é o AquaRio em si: o maior aquário marinho da América do Sul, com 4,5 milhões de litros de água salgada e cerca de 10 mil animais de 350 espécies - Foto: Divulgação

O AquaRio preparou uma promoção especial para o mês de julho, período em que as famílias buscam opções de lazer durante as férias escolares. Até o dia 31, cariocas contam com desconto no ingresso adulto de R$99 por R$79, e crianças de todo o Brasil também pagam menos: o ingresso infantil de R$70, 00 sai por R$45. A promoção é válida para compras realizadas com até 1 dia de antecedência no site oficial, com visitas até 31 de julho.

Localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, o AquaRio se tornou um centro de entretenimento que além de abrigar o maior Aquário da América do Sul, reúne mais três atrações imersivas. O circuito começa com o Museu de Cera (1° andar), com réplicas hiper-realistas de personalidades históricas e ícones da cultura pop. No segundo andar, o Mar de Espelhos (2° andar), maior instalação imersiva de espelhos da América Latina.

A grande novidade deste mês é o Globo Experience (GEX, no 4° andar), parque interativo da TV Globo. Nele, os visitantes podem explorar cenários icônicos de novelas, atender o Big Fone e mergulhar nos bastidores de produções como o Detetives do Prédio Azul, em uma atração inédita e divertida para todas as idades.

O ponto alto da visita é o AquaRio em si: o maior aquário marinho da América do Sul, com 4,5 milhões de litros de água salgada e cerca de 10 mil animais de 350 espécies. O percurso inclui tanques interativos, áreas de toque e o famoso Grande Tanque Oceânico, que dá a sensação de caminhar pelo fundo do mar.

Serviço AquaRio:

Entrada permitida até as 17h | Encerramento às 18h

Museu de Cera, Mar de Espelhos e Globo Experience (GEX)

Entrada das 9h30 às 18h | Encerramento às 19h

Endereço: Praça Muhammad Ali, Gamboa – Boulevard Olímpico, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos e combos: site

Estacionamento: disponível no local