Clube turco pretende fazer proposta por zagueiro do Vasco

Lucas Freitas é alvo do Fenerbahçe, da Turquia - Foto: Matheus Lima/Vasco

Recém chegado ao Vasco, o zagueiro Lucas Freitas está na mira do Fenerbahçe, da Turquia. O clube mandou representantes para observar o atleta no clássico contra o Flamengo, no sábado (19).

Os representantes turcos gostaram do jogador e já informaram aos empresários do atleta que farão uma proposta oficial pelo defensor.

Lucas já era observado pelo clube desde o ano passado, quando defendia o Juventude.

O Vasco por sua vez, deve fazer jogo duro para liberar o atleta, mesmo vivendo problemas financeiros.

O zagueiro tem agradado e é o único canhoto da posição no elenco Cruzmaltino. A multa rescisória do defensor é de 60 milhões de euros (R$ 400 milhões) para clubes de exterior.