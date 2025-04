Jovem desaparecido em Itaboraí é encontrado morto

Jalmir Ribeiro de Carvalho, de 22 anos, desaparecido desde sábado (19), após ser sequestrado enquanto cortava o cabelo, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (21), com várias perfurações de arma de fogo, em Itaboraí.

A Polícia Civil informou que o corpo do jovem foi reconhecido pelo pai. Exames periciais estão sendo realizados.

Segundo informações de familiares, o jovem havia saído para cortar o cabelo quando foi abordado, no estabelecimento, por bandidos que o obrigaram a entrar em um carro preto. A ação criminosa ocorreu no Vale do Sol.

Jalmir trabalhava como atendente de uma loja de bicicleta e familiares alegam que ele não tinha inimizades.

A Polícia Civil segue investigando o caso.