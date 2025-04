Moradores da Trindade reclamam de vazamento de esgoto há mais de um mês; Vídeo

Moradores da Rua Guadalajara, na esquina com a Rua Curitiba, no bairro Trindade, têm enfrentado há mais de um mês um vazamento constante de esgoto. O problema teve início após uma obra da concessionária Águas do Rio, que pretendia levar água para a região, mas que até hoje não foi concluída.

Segundo relatos dos moradores, a situação se agravou desde o início da intervenção. “Começaram a mexer para colocar água, mas a obra parou no meio e o esgoto começou a vazar. Agora, ninguém resolve”, desabafa um dos moradores.

Esgoto a céu aberto | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A comunidade relata preocupação com os riscos causados pelo vazamento: há possibilidade de afundamento do asfalto com a passagem de veículos, perigo para crianças que circulam pela área e o forte mau cheiro que se espalha pelas casas.

Na tentativa de evitar acidentes e melhorar as condições de higiene, os próprios moradores tentaram conter o esgoto por conta própria, mas sem sucesso. O problema persiste, escorrendo livremente pela via.





“É tudo água de esgoto, água suja, que pode causar doenças. Essa poça não seca nunca. É perigoso por causa de mosquito. Tá horrível! Pode estar o sol mais quente do mundo que essa água fica aí parada”, relatou a moradora Patrícia Leite, 52.

Procurada pela reportagem, a concessionária Águas do Rio informou, por meio de nota, que “não se trata de uma rede da concessionária, mas apoiará na desobstrução do sistema no local”. A empresa reforçou ainda que está à disposição da população pelo telefone 0800 195 0 195, com atendimento gratuito também via WhatsApp.