Vasco recebe convite para jogar amistoso contra clube alemão durante a realização do Mundial de Clubes

O Vasco da Gama recebeu o convite para realizar uma partida amistosa contra um clube alemão, durante o Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho, nos EUA. A ideia é usar o Maracanã, que estará disponível, já que Flamengo e Fluminense irão disputar o torneio internacional.

Ainda não existe um adversário definido, mas o atual campeão alemão Bayer Leverkusen é o favorito, segundo o "ge". Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa de 2022 e outros clubes da parte de cima da tabela, também estão sendo analisados.

Bayern de Munique e Borussia Dortmund estão descartados, já que os clubes disputam o Mundial.

O convite foi feito pela liga de futebol Alemã, como parte do planejamento de expansão da marca no Brasil. A negociação também envolve o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que participa das conversas para viabilizar o amistoso. A partida é considerada uma ótima oportunidade para todas as partes, mas ainda não há acordo assinado ou uma data definida.