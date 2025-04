Reforço gratuito em Niterói: Instituto JCA abre 150 vagas para reforço escolar

Aulas acontecem no IJCA, que fica na Rodovia Amaral Peixoto, no Baldeador - Foto: Divulgação

Já estão abertas as inscrições para a 1ª fase do Fortalecendo Trajetórias, programa do Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) que oferece reforço escolar gratuito para estudantes da rede pública interessados em participar de processos seletivos em escolas do Ensino Médio. Ao todo, a iniciativa oferece 150 vagas para reforço nas modalidades online e presencial, com aulas de língua portuguesa (gramática e produção de texto) e matemática (álgebra e raciocínio lógico).

Para se candidatar, é necessário ter entre 13 e 17 anos e estar cursando o 9º ano do fundamental ou o 1º ano do ensino médio na rede pública das regiões de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá. A primeira etapa do programa é focada nas aulas de reforço. Além disso, os estudantes recebem acompanhamento sócio pedagógico, apostilas e orientação para processos seletivos de escolas públicas de excelência, além do auxílio passagem e alimentação para os alunos na modalidade presencial.

Já a segunda etapa oferece 90 vagas para o curso Preparatório, destinado aos alunos que já participaram do Reforço Escolar. O objetivo é preparar os estudantes para os exames de seleção de escolas públicas de ensino médio, como IFRJ, CEFET E Colégio Pedro II.

Em 2024, 60% dos alunos que participaram da 1ª fase do programa ingressaram em escolas de qualidade, como o Colégio Pedro II, IFRJ, SENAC, Faetec, entre outras. O programa visa a melhoria do desempenho acadêmico e a criação de oportunidades para que os jovens tenham acesso a uma educação de qualidade, desde o Ensino Médio até o Ensino Superior.

Os interessados devem ler o edital e preencher um formulário de inscrição, disponibilizado no site (www.ijca.org.br) e nas redes sociais do Instituto JCA (@instituto.jca). O IJCA fica na Rodovia Amaral Peixoto, 2504, no Baldeador, em Niterói.