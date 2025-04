Em noite de futebol ruim, Flamengo é derrotado e perde invencibilidade no Maracanã

Jogo aconteceu no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo

Em noite de futebol irregular e amargas surpresas, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Central Córdoba (ARG) por 2 a 1 nesta quarta-feira (9), no Maracanã, em partida válida pelo Grupo C. De La Cruz, de falta, no segundo tempo, marcou o único gol rubro-negro na partida.

O clube carioca teve domínio da posse de bola durante todo o jogo, mas esbarrou na defesa fechada do time argentino. Em cobrança de pênalti, Heredia, e Florentín, de cabeça, marcaram para o time argentino, ainda no primeiro tempo