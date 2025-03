Botafogo realiza jogo treino contra o Cruzeiro, neste sábado (15)

O Botafogo realiza seu primeiro trabalho com o treinador Renato Paiva, em jogo amistoso com portões fechados, contra o Cruzeiro, neste sábado (15), as 17 horas, no estádio Nilton Santos. A atividade será realizada em quatro tempos de 30 minutos.

Os dois times estão com o calendário livre, por terem sido eliminados nos campeonatos estaduais e tem o mês de março, para realizar treinamentos e melhorias nos esquema táticos das equipes.

O português Renato Paiva, foi anunciado como treinador do Botafogo no dia 27 de fevereiro, com isso, ganhou um mês completo para conhecer os jogadores e prepara-los para o início do Campeonato Brasileiro.

Após a eliminação no Carioca, os atletas receberam folga e se reapresentaram no dia 4, data que marcou o primeiro treinamento do português.

Os atletas vem elogiando as metodologias do novo treinador. "Os treinamentos são muito intensos, e eu gosto muito disso. E uma das coisas que me agradou é que ele foi muito sincero sobre a maneira como trabalhava, e também se interessa muito em saber como nós somos, quais são as nossas virtudes e habilidades para poder melhorá-las", disse Santiago Rodrídez, em entrevista de apresentação.

Os jogadores do Botafogo já passaram por diferentes treinadores nesse início de temporada. Carlos Leiria começou o campeonato Carioca e disputou a Supercopa, sendo retirado de sua função para a chegada de Carlos Caçapa, atual auxiliar técnico fixo do Botafogo.

Agora Renato Paiva tenta colocar suas ideias na equipe, para começar a mostrar a cara do time em 2025. A tendência nesse jogo treino deve ser a utilização de diferentes formações táticas para a observação dos atletas do elenco.