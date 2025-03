Recém nascido é abandonado em calçada do Jardim Catarina, em São Gonçalo

A vida começou difícil para um recém nascido, que foi foi abandonado em uma rua do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na madrugada desse sábado (15). Um homem encontrou o bebê, enrolado em um pano, na Rua Caetés e o levou para a Maternidade Municipal Doutor Mário Niajar, no Alcântara, onde permanece internado. Acionados pela direção da unidade, os policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram ao local e posteriormente localizaram a pessoa que entregou o bebê na unidade de saúde, iniciando a apuração do caso. O Conselho Tutelar de SG foi acionado e deve acionar a polícia para localizar a pessoa que abandonou o bebê.

O bebê foi deixado em frente a uma das residências de uma vila de casas na Rua Caeté. Por volta das 6h, o proprietário dos imóveis, que vive no local, e aluga outras dependências a terceiros, foi comunicado, por telefone, por uma das inquilinas, sobre a presença da criança. O homem relatou que ao receber a ligação, deslocou-se até o local e constatou que o bebê estava enrolado em um pano e, ao lado, havia uma bolsa plástica de supermercado contendo a placenta e o cordão umbilical.

Diante da situação, ele acionou o Corpo de Bombeiros, sendo orientado pela equipe de emergência a entrar em contato com a Polícia Militar. Após tentar diversas vezes efetuar a ligação e não conseguir, decidiu levar a criança por meios próprios até uma unidade de saúde.

O recém-nascido foi primeiramente levado para um hospital em São Gonçalo, onde foram informados que a criança deveria ser encaminhada diretamente para a Maternidade Municipal Doutor Mário Niajar, no bairro Alcântara, onde receberam atendimento médico adequado.