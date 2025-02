Fernerbahçe desiste de contratação do atacante GB, do Vasco, após atleta não passar nos exames médicos

Gabriel Souza, o GB, em treino do Vasco - Foto: Dikran Sahagian / Vasco

Gabriel Souza, o GB, em treino do Vasco - Foto: Dikran Sahagian / Vasco

O Fenerbahçe, um dos maiores clubes da Turquia, desistiu da contratação do atacante Gabriel Souza, mais conhecido como GB, após ser constatada uma lesão na perna direita do atleta. A informação é do jornalista turco Yaz Sabuncuoglu.

O jogador já estava em Istambul, onde realizaria exames médicos e assinaria contrato, mas agora com a negativa, GB voltará para o Rio de Janeiro e se representará ao Vasco.

A negociação giraria em torno dos 3 milhões de euros (R$ 17,89 milhões) e o atleta assinaria um vínculo de cinco temporadas com o clube turco.



GB foi revelado nas categorias de base do Vasco, subindo para o time profissional em 2023, porém o jogador teve poucas oportunidades, entrando em campo apenas oito vezes e nenhum gol marcado.