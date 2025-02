Mulher é presa por incendiar loja em shopping de Campos

A autora foi localizada no bairro Vila Nova de Colares, no estado do Espírito Santo - Foto: Divulgação - PCERJ

A autora foi localizada no bairro Vila Nova de Colares, no estado do Espírito Santo - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), em ação conjunta com a Polícia Civil do Espírito Santo e com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), prenderam uma mulher, nesta segunda-feira (10/02), acusada de invadir um shopping e atear fogo em uma loja. A autora foi localizada no bairro Vila Nova de Colares, no estado do Espírito Santo.

O crime ocorreu na última terça-feira (04/02), no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo apurado, a autora teria um desafeto com a proprietária do estabelecimento e utilizou um galão de gasolina para incendiar o local.

Ainda de acordo com as investigações, essa é a terceira ocorrência envolvendo as duas mulheres. Já existe um histórico de registros de lesão corporal e ameaça, inclusive de incendiar o estabelecimento comercial.

O incêndio deixou pelo menos três pessoas feridas, que foram encaminhadas a hospitais da região. Contra a criminosa, foi cumprido um mandado de prisão temporária por incêndio e tentativa de homicídio.