Na mira do Vasco, Bruma acerta com o Benfica

Bruma, que era dado como certo no Vasco, vai atuar pelo Benfica - Foto: Site do SC Braga

O Vasco da Gama não terá o atacante Bruma em seu elenco. Apesar das negociações avançadas com o clube carioca, o jogador da seleção portuguesa optou por aceitar a proposta do Benfica e seguirá atuando no futebol europeu.

Negociação com o Braga

O Cruzmaltino mantinha conversas com o Braga para a contratação do atleta e chegou a um acordo com o clube português. O Vasco ajustou valores, metas e formalizou uma proposta de compra, aguardando apenas um retorno positivo para concretizar o negócio.

No entanto, até a manhã desta segunda-feira, o Vasco ainda não havia recebido uma resposta oficial do Braga. A informação da transferência de Bruma para o Benfica foi divulgada inicialmente pelo jornal português Record e posteriormente confirmada pelo GE.

Disputa com clubes europeus

O Vasco agiu com rapidez na tentativa de fechar o acordo, ciente do interesse de outros gigantes portugueses, como Porto e Benfica. Por isso, a negociação foi conduzida em sigilo para evitar concorrência e especulações que poderiam inflacionar o negócio.

Questões financeiras e novo alvo no mercado

A diretoria vascaína entende que a perda da negociação não foi motivada por questões financeiras. O clube ofereceu o mesmo valor apresentado pelo Benfica: 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,1 milhões). O acordo ainda previa metas coletivas e individuais que poderiam aumentar esse montante.

Agora, o Vasco segue no mercado em busca de um atacante de lado com status de titular para reforçar seu elenco na temporada.