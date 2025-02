Neymar chega de helicóptero para primeiro treino no Santos

O atacante Neymar, que assinou contrato com o Santos até o fim de junho deste ano, chegou de helicóptero, na manhã desta segunda-feira (3), ao CT Rei Pelé para o seu primeiro treino como jogador do clube paulista. O jogador, de 32 anos, desembarcou por volta das 8h15 para a apresentação, que estava marcada para as 8h30.

O atleta estava em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, após ganhar folga no último fim de semana. O novo camisa 10 do Santos viajou de helicóptero para dar início aos treinamentos oficiais.

O atacante assinou contrato até o fim de junho e foi apresentado na tarde da última sexta-feira (31) em um grande evento na Vila Belmiro. Neymar deve estrear contra o Botafogo-SP, na próxima quarta-feira (5), no dia de seu aniversário, pelo Campeonato Paulista, mais conhecido como "Paulistão".

Leia também

Mais um! Flamengo atropela o Botafogo e garante o tricampeonato da Supercopa

Após mais dois gols, Vegetti se torna terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco