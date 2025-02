Mulher é presa transportando armas e drogas dentro de carrinho de compras

Uma mulher foi presa no interior de um coletivo intermunicipal na Costa Verde do Rio, nesse domingo (2), depois de ser flagrada com armas de fogo, munições e maconha escondidas dentro de um carrinho de compras.

A ação foi realizada por agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), depois de investigação da unidade de segurança. De acordo com os policiais, eles estavam realizando uma abordagem ao ônibus, quando a mulher ficou visivelmente nervosa.

Em meio à fiscalização em seu carrinho de compra, foram localizados os materiais ilícitos. Os objetos vieram do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio e seriam destinados à comunidade do Morro Moreno, localizado em Angra dos Reis. A mulher receberia R$ 1,5 mil pelo serviço de transporte.

Segundo a 166ª DP , as investigações e diligências continuam ocorrendo, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, além de cessar as rotas de circulação de armas e drogas.