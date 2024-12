Vasco acerta venda de Léo Pelé ao Athletico Paranaense

Vasco e Athletico-PR chegaram a um acordo verbal pela negociação do zagueiro Léo, nesta quinta feira. O atleta será vendido ao time paranaense por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,3 milhões na cotação atual). As partes devem selar a negociação e assinar o contrato, em breve.

O interesse dos paranaenses no atleta era antigo. O clube já havia enviado uma primeira proposta pelo zagueiro, que foi recusada pela diretoria vascaína, por divergências na forma de pagamento. Léo tem vínculo com o Vasco até o fim de 2025, com isso, em junho já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Dessa forma, a diretoria avalia a saída do atleta neste momento com um bom negócio para ambas as partes.

O Vasco comprou o jogador no início de 2023, por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na época). A ideia da diretoria é recuperar pelo menos, parte do dinheiro investido no jogador. Pelo clube carioca, Léo disputou 95 partidas.