Gracyanne e Belo passam a noite de Natal juntos

Nesta época do ano, é muito comum acontecerem os famosos milagres de Natal, e pudemos presenciar um este ano, quando a musa fitness compartilhou fotos em suas redes sociais revelando que passou a noite de Natal ao lado de seu ex-marido, o cantor Belo, e sua família. Os dois se separaram em abril deste ano, em meio a muitas polêmicas.

A musa fitness apareceu em fotos e vídeos dançando com os filhos do pagodeiro, Isadora Alckmin e Paulo Arthur. Além deles, outras integrantes da família que estiveram na comemoração foram Giovanna Jacobina e Bárbara Jacobina, irmã e mãe. A festa foi tão animada que Gracyanne Barbosa aproveitou o momento para se jogar na piscina da casa.

Atualmente, Belo mantém um relacionamento com Rayane Figliuzzi. A modelo, de 27 anos, disse em entrevista que é fã do cantor e que está vivendo um relacionamento “sem pressa” com ele.

"Ele continua solteiro, e eu também. A gente está curtindo esse momento sem pressa, com muita leveza, entendendo o que faz sentido para a gente. E sobre ser fã, claro que sim. Quem não é fã do Belo, né? Sempre admirei a trajetória dele como cantor. Mas o que me conquistou foi conhecer o Marcelo, a pessoa por trás do artista com um coração gigante”, contou a modelo em entrevista a Leo Dias.

Uma das polêmicas envolvendo Gracyanne e Belo ocorreu há pouco tempo, quando ela disse, no documentário sobre a vida do cantor, que ele “mente compulsivamente” e que teria chorado em um show depois da separação para se promover. Na época, o cantor rebateu a fala da musa.

"Meu documentário não é 'chapa branca'. Não fiz o documentário para me exaltar. Fiz para contar toda a minha história, tudo o que passei e sofri. Mas os depoimentos que estão lá, da ex-mulher e de outras pessoas, me fazem refletir: se fosse em outro momento, essa fala seria a mesma?", disse Belo em uma entrevista ao Podpah.