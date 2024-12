Carlinhos Maia é 'cancelado' nas redes sociais após falas transfóbicas sobre Liniker

O vídeo causou muitas críticas por parte dos internautas, que deixaram claro que não aprovam as falas do influenciador - Foto: Reprodução/Instagram

O vídeo causou muitas críticas por parte dos internautas, que deixaram claro que não aprovam as falas do influenciador - Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador Carlinhos Maia está sendo criticado nas redes sociais após falas transfóbicas sobre a cantora Liniker. Além disso, ele já havia sido “cancelado” depois de tentar reconciliar Gkay e Álvaro.

Carlinhos Maia, publicou um stories em suas redes sociais, onde ao comentar se a cantora usava o pronome “dele”, o que causou revolta nos internautas e nos integrantes da comunidade LGBTQIAP+.

"Vou anunciar a música, p*rra! Você foi no show dele. Dela, delu, dolu, de Liniker. Você foi no show de Liniker. Dele! Mas ele cantou com dela, com Priscila Senna, do Recife. Vou cantar a música. Oxi, eu sou fã. Pera aí, p*rra, o que importa é a música", falou Carlinhos Maia, durante uma viagem de Natal.

O vídeo causou muitas críticas por parte dos internautas, que deixaram claro que não aprovam as falas do influenciador e ressaltaram a importância da utilização correta dos pronomes para a comunidade LGBTQIAP+

"Por essas e outras que nós da comunidade o desprezamos, e ele odeia não ser aceito pela gente. Usa o dinheiro pra estudar ao invés de luxar! E isso é um exemplo perfeito, ele faz questão de errar, ela é uma mulher, p*rra!", escreveu um internauta.

"O Carlinhos Maia é a prova que a gente não escolhe ser LGBTQAPN+, porque se fosse escolha, claramente ele não seria. Ele faz de tudo pra agradar o público hetero dele. Não sei como tem tanto alcance", disse outro.

Após os comentários negativos, o influenciador apagou o conteúdo nas redes sociais.